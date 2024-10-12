Savunmaya sanayiine dev kaynak

Savunma sanayii yatırımlarına ilave kaynak için yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda araç ile gayrimenkul alım-satımı, noter işlemleri ve kredi kartından Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na pay aktarılacak. Kredi kartlarından hizmet bedeli, ocak ayının başında kesilecek, her kart için ayrı bedel alınacak. Ocak ayında kart başına 750 TL bedel alınacak. Drone ve 5 bin lira üzerindeki saatler de ÖTV kapsamına girecek. Savunmaya kaynak aktarımını içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

HİZMET BEDELİ

Kanun teklifinde, kredi kartlarından hizmet bedelinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlaması istendi. Ocak ayının başında, hizmet bedeli banka tarafından kredi kartı sahibinden kesilecek. Düzenlemeye göre birden fazla kartı olan, her kart için hizmet bedeli ödeyecek.