Yazılım ihracatında 2028 hedefi 7 milyar dolar

Ticaret Bakanlığının desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin girişimci ruhunun ve yenilikçi kapasitesinin bir göstergesi olan bu tür organizasyonlar sayesinde AR-GE faaliyetleri, teknoloji girişimleri ve inovatif çözümleriyle dünyaya örnek olduğunu belirterek Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde ülkenin teknolojik ve entelektüel kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Dünyanın tarihte görülmemiş bir biçimde inovatif dönemin içinden geçmekte olduğunun altını çizen Bolat, "Şirketler ve endüstriler yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, nanoteknoloji, blok zinciri, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler ile daha önce yaşanmamış bir dönüşümden geçmektedir. Bu süreç, inovasyon odaklı ilerleyenler ve AR-GE'ye daha çok yatırım yapanların önde koştuğu kazandığı bir dönemdir. Bizler de bu bilinçle, ülkemizin inovasyon ekosistemini daha cazip bir hale getirmek için tüm kaynaklarımızı seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde ülkeyi her alanda olduğu gibi inovasyonda da öncü konuma taşımak için çabalamaya devam ettiklerini ifade ederek "Amacımız, ülkemizi hem bölgesel hem de küresel çapta pek çok startupa, unicorna hatta decacorna ev sahipliği yapan, ileri teknolojiler üreten inovatif firmalar açısından bir cazibe merkezi haline dönüştürmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü sağlayacak ve ihracat kapasitesini artıracak çalışmaları uygulamaya koyduklarına dikkati çeken Bolat, "Son 22 yılda mal ve hizmet ihracatımızı 7,5 katı artırmış bulunuyoruz. Eylül ayı itibarıyla son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız 261,6 milyar dolar ve hizmetler ihracatımızı 111,1 milyar dolar seviyesine çıkarmış bulunuyoruz." dedi.

Bolat, ocak-ağustos dönemi verilerine göre cari işlemler açığının 9,7 milyar dolar seviyesine gerilediğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Ağustos ayında cari işlemler hesabımız 4,3 milyar dolar fazla verdi. Son 3 aydır üst üste cari işlemler fazlası vermeyi başardık. Son 12 ayda yıllık bazda 11,3 milyar dolara gerileyen cari işlemler açığı, son 15 ayda tam 44,4 milyar dolar azalmış oldu. Böylece cari işlemler açığının milli gelire oranı yüzde 1'in altına indi."

"ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATINDA 100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE YAKLAŞTIK"

Ülkede cari işlemler açığı konusunu sorun olmaktan çıkardıklarını belirten Bakan Bolat, ekonomi programı, dış ticaret politikaları ve alınan tedbirlerle artık döviz konusunda bir sorununun kalmadığını ifade etti.

Bolat, döviz yeterliliğinin çok büyük miktarda artış göstererek dış ticaret ve cari işlemler konusunda makro finansal istikrara ve makro ekonomik istikrara katkı veren bir konuma geldiğini dile getirdi.