MÜSİAD’dan bölgesel asgari ücret talebi

ASGARİ ücret 2024 yılında bir kez zamlandı ve 2025 Ocak ayı için pazarlıklar aralık ayının başında başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, toplanarak asgari ücrete karar verecek. Bu süreçte asgari ücret talepleri gündeme geldi ve bazı formüller dillendirildi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Anadolu'da geçim şartları ve kira dengesinin daha iyi olduğu düşüncesine dayandırdığı, "bölgesel asgari ücret" formülünü gündeme taşıyan isimlerden birisi oldu. Türkiye'de 1951-1974 yılları arasında uygulanan bölgesel asgari ücret sisteminden Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde vazgeçilmişti. İstanbul ile Anadolu'daki hayat koşullarının bir olmadığını savunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bölgesel asgari ücret talep etti. Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük" diyen Asmalı, bölgesel asgari ücretin geri gelmesi gerektiğini söyledi.