‘Ayvalık zeytinyağı’ ATOLAB ile korunuyor

AYVALIK Ticaret Odası tarafından 2012 yılında kurulan ve ülkemizde zeytinyağı duyusal analizi üzerine akredite olan 4 laboratuvarından biri olan ATOLAB, coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınan "Ayvalık Zeytinyağı"nı tespit ediyor. Böylece hem sahte zeytinyağının önüne geçiliyor hem de "Ayvalık Zeytinyağı"nın yurt dışındaki rekabetçiliği artıyor. Marka sahibi ve natürel sızma zeytinyağı ambalajlı ürününde "Ayvalık Zeytinyağı" menşe adı coğrafi işaret hologramını kullanmak isteyen firmalar rahatlıkla ATOLAB'a başvuruda bulunabiliyorlar. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "ATOLAB ile markalarımızın 'Ayvalık Zeytinyağı' tescilini almaları için gerekli analizleri gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip hologram veriyoruz. Bu sayede piyasada çokça gündeme gelen sahte, taklit ve tağşiş ürünlerin de önüne geçiyoruz" dedi.