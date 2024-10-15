Bir oda için daha yolsuzluk iddiası

İzmir'deki esnaf odalarından birinde daha yolsuzluk, usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma suçlamaları gündeme geldi. 35 yıldır İzmir Hamamcılar ve Banyocular Esnaf Odası Başkanlığını yapan Nafi Karaca'ya yönelik suçlamaları doğrulayan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, savcılık, Ticaret İl Müdürlüğü ve Ticaret Bakanlığı'nın esnafla ilgili müdürlüğüne suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

'TEMİZLİK DEVAM EDECEK'

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerine kadar şaibeli odalarda temizlik yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ata, "Hamamcılar ve Banyocular Odası'nda zimmet var. Odanın hesapları bloke edilmiş. 5 buçuk yıldır hesaplar blokeli olduğu için odaya gelmesi gereken tüm paraları, oda başkanının, kendi hesabına yönlendirdiği tespit edildi. Çok büyük bir zimmet söz konusu" dedi.

Zimmete geçirilen paranın miktarını tam olarak bilmediklerini dile getiren Ata, "Parayı kendi hesabına yatırtmış, kesilen makbuz ise odaya ait makbuz. Elimizde bu usulsüz ödemenin belgesi de var. Bir antetli kağıda yazılı dilekçeyle bize ihbarda bulundular. Bizim de bu noktada görevimiz, Bakanlığa, Savcılığa, Ticaret İl Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunmak. Ticaret İl Müdürlüğü'nün bu olayın üstüne gitmesi için gerekli girişimlerde bulunacağım, dosyanın aylarda bekletilmemesi lazım" ifadelerini kullandı.

21 EKİM'E ERTELENDİ

İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, görevi kötüye kullanma, zimmet, resmi belgede sahtecilik, denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikaba neden olmak suçlarından İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BU gelişme üzerine Oda'da yönetimden birinin başkan olması gündeme gelmişti. Ancak yeni başkanın belirlenmesi, haftaya kaldı. İESOB Başkanı Ata, başkan seçiminin 21 Ekim Pazartesi günü yapılacağını bildirdi. Bazı prosedürlerin yerine getirilmesi için seçimin ertelendiğini belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, "Odamızın yeni başkanı önümüzdeki hafta, pazartesi günü belirlenecek" dedi.