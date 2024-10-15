Türk savunma sanayiinde büyük buluşma

"OYUN değiştiren teknolojilere dokunun" temasıyla Türk savunma sanayisinin gücünü sergilemeye, tüm dünyadan teknolojileri ve ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanan SAHA EXPO için geri sayım başladı. SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek. Etkinliğin son gününde BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kapanış konuşması yapacak. Bu yıl birçok açıdan kendi rekorlarını kıracak olan SAHA EXPO'ya, 120 ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyet katılım sağlayacak. Fuarda imzalanacak sözleşmelerde 2 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılması bekleniyor.