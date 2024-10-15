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Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

Ücretli çalışan sayısı, ağustosta bir önceki aya göre aynı kalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 883 bin 831 kişi oldu.

HABER MERKEZİ
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 484 bin 782 kişi iken, 2024 yılı Ağustos ayında 15 milyon 883 bin 831 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,2 azaldı

Hizmet üretim endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,3 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,0 azaldı.

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