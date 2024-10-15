‘Vergi yüzsüzleri’ bugün ifşa ediliyor

KAYIT dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer alacağı liste, bugün ülke genelindeki tüm vergi dairelerinde açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde açıklanacak listeyle ilgili süre doldu. Buna göre bugünden itibaren 31 Ekim'e kadar Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 'vergi yüzsüzleri' açıklanacak.

3 BÜYÜKŞEHİR BAŞTA

ÖTE yandan Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında atılacak yeni adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakanlık birimlerinin bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Şimşek, denetimlerin ilk etapta yaklaşık 500 vergi müfettişinin katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacağını söyledi.