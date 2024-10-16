16 Ekim 2024 altın fiyatları ne kadar? Altın yükselişte mi? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 946 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 10 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,1 değer kazanarak 2 bin 677 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, şirket finansal sonuçlarının etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yükselen dolar endeksine karşın tahvil faizlerindeki gerilemeyle altın talebi güçlü kalmayı sürdürüyor.