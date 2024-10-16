Aydın-Denizli Otoyolu yarın trafiğe açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamının yarın araç trafiğine açılacağını duyurdu. Uraloğlu, yazılı açıklama ile Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023 yılında 93 kilometrelik kesimini hizmete açtıklarını belirtti.

Aydın ve Denizli illerinin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında ulaşımı sağlayan kara yolu koridorunda bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bölgedeki ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bu güzergah, İstanbul-İzmir ve İzmir-Aydın Otoyolları ile büyük bir güç kazandı. Aydın-Denizli Otoyolu ile Kapıkule'den başlayarak İstanbul üzerinden Marmara ve Ege'yi geçip Akdeniz'e uzanan kesintisiz otoyol hattının bir halkasını daha hizmete açıyoruz" dedi.

Uraloğlu, otoyol sayesinde akaryakıttan ise 800 milyon lira tasarruf edildiğini de belirtti.