Bakan Şimşek: Kira sınırının kalkması enflasyonu etkiledi

Bakan Mehmet Şimşek, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyona ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, "Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki yüzde 25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız" şeklinde konuştu.

KAMUDA ARAÇ SATIŞI

"Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Bu programı uygulayacağız" diyen Bakan Şimşek, şöyle devam etti: "Yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden ve bazdan çıkacak. Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek."

Şimşek, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında araç satışının başlayacağını dile getirerek, "Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özelleştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. Bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz" dedi.