Ceviz üretiminde rekolte 22 bin ton bekleniyor

DENİZLİ dikim alanları her geçen gün artan ve ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olan ceviz bahçelerinde hasat işlemleri başladı. Modern ceviz bahçelerimizde hasat işlemleri, kullanılan makineler ile daha kolay ve kısa zamanda yapılıyor. 2023 yılında Denizli'de 12 bin 771 hektar alanda toplam 15 bin 83 ton ceviz üretimi gerçekleştirildi. Dekara düşen ortalama verim ise 118 kg olarak belirlendi. 2024 yılı için yapılan tahminlerde ise il genelinde ceviz üretiminde yaklaşık yüzde 46 oranında bir artış bekleniyor. Toplam üretimin 22 bin ton civarında olacağı öngörülüyor.