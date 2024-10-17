Aydın-Denizli Otoyolu bugün trafiğe açıldı! Yolculuk süresi 2 saatten 55 dakikaya indi

Geçen yıl Kuyucak Kavşağı ile Kocabaş Kavşağı arasında kalan 80 kilometre ile 13 kilometrelik bağlantı yolunu hizmete sunduklarını hatırlatan Uraloğlu, "Otoyolumuzun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 163 kilometre uzunluğunda inşa ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleri ile yolumuzun resmi açılış törenini de gerçekleştireceğiz." dedi.

Uraloğlu, Aydın ve Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Otoyolumuz sayesinde Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indiriyoruz. Artık Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede ulaştırmış olacağız. Özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerinin olduğu Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerimize de ulaşımı daha konforlu hale getirmiş olacağız."