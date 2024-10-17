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Donald Trump Jr. av organizasyonu için Türkiye'ye gelecek

HABER MERKEZİ
Donald Trump Jr. av organizasyonu için Türkiye’ye gelecek
ABD'NİN 60. Başkan seçimlerine kısa süre kala Başkan adayı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. babasına bağış toplamak için iş adamları ile toplantılar yapmaya başladı. Trump kampanyasına destek toplama amacı ile gerçekleştirilen, Avrupa ve civar ülkelerden iş insanlarının katıldığı organizasyonda Türk iş adamı Can Uzunhekim, Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'in av merakı olduğunu ve birçok defa geldiği Türkiye'yi yakından tanıyıp hayran olduğunu kendisini yakın zamanda bir av organizasyonu için Türkiye'de tekrar ağırlayacaklarını söyledi.
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