İzmir’de eylül ayında kaç konut satıldı?

Konut satışının en az olduğu iller ise 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak sıralandı. Eylülde yabancılara 2 bin 22 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 31 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 783 konutla İstanbul aldı. Bu ili 548 konutla Antalya ve 210 konutla Mersin takip etti. Yabancılara konut satışı ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 azalarak 17 bin 90 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Eylülde Rusya vatandaşları Türkiye'den 346 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 163 konutla İran, 139 konutla Irak vatandaşları izledi.