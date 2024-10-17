‘Yüzsüzlerin’ listeleri vergi dairelerine asılıyor

DEVLETE kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan, kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak adlandırılan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler açıklandı. Vergi yüzsüzlerinin yer aldığı listeler, illerin vergi dairelerine asıldı. Hazırlanan listelerde, geçen yıl sonu itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihlerinde kesinleşen tarhiyatlar dikkate alındı.

1 KASIM'DA İNTERNETTE

HER bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin isimleri il ve ilçe vergi dairelerinde askıya çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılacak açıklamalar, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerine asılacak. GİB de 1-15 Kasım'da söz konusu listeleri internet sitesinde paylaşacak.