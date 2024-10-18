Göz kamaştıran mega yat ‘Ecstasea’ Fethiye’de

2004 yılında Rus milyarder Roman Abramovich için yaptırılan 2009 yılında Abu Dabi veliaht prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, merhum Abu Emiri'nin oğlu Dhabi, Halife bin Zayed el Nahyan'a satılan ardından 2014 yılında da Pakistanlı milyarder Alshair Fiyaz'a satılan 86 metre boyundaki 'Ecstasea' isimli mega yat, dün öğle saatlerinde Fethiye İskelesi'ne yanaşarak 110 ton akaryakıt aldı.

Alshair Fiyaz

Yatta Pakistanlı milyarder Alshair Fiyaz'ın olup olmadığı öğrenilemezken yatın içerisinde sinema olanakları, birden fazla bar, 14 misafirine konforlu bir şekilde konaklama imkanı olduğu kaydedildi.