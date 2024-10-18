Kirayı elden verenlere en az 5 bin TL ceza var

KİRA ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olamayacak. Kira ödemelerini elden yapanlara ceza artırımı getiren tebliğ yayımlandı. Buna göre, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemeler, bankalar veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Eski uygulamada iş yeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde ise 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Bu kapsamda kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayan, elden gerçekleştirenlere her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.