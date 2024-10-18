  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Kredi kartlarına 750 TL’lik hizmet bedeli iptal edildi

Kredi kartlarına 750 TL’lik hizmet bedeli iptal edildi

HABER MERKEZİ
Kredi kartlarına 750 TL’lik hizmet bedeli iptal edildi
SAVUNMA sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenleme iptal edildi. Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi gelen itirazlar üzerine ertelenmişti. AK Parti kaynakları yeni düzenlemede kredi kartından kesinti maddesinin olmayacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenleme ile ilgili, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır" demişti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA