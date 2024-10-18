Türkiye 2025’e 14.7 trilyon TL’lik bütçe ile giriyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu.

SOSYAL REFAH ARTACAK

YILMAZ, konuşmasında şöyle söyledi: "2025 Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Türkiye 2025'e 14.7 trilyon TL'lik bütçeyle giriyor. Kanun Teklifimiz, yatırımı, istihdamı, üretimi, sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahiptir. 2025 bütçesinde deprem bölgesinin iyileştirilmesi, afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülmüştür. Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na 252 milyar bütçe ayrıldı. Yükseköğretim de dahil eğitim bütçemizi 2025'te 2 trilyon 181 milyar liraya yükseltiyoruz, yüzde 14,8 oranla en büyük payı eğitime ayırıyoruz. SGK'dan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde sağlık alanına bütçeden ayrılan toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşmaktadır."