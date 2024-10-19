  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Bakanlık uyardı: Sahte vergi borcu e-postalarına itibar etmeyin!

Bakanlık uyardı: Sahte vergi borcu e-postalarına itibar etmeyin!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), son günlerde artan sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş uyardı. İşlem ve ödemelerin resmi internet sitelerinden yapılması gerektiğini belirten Bakanlık, bu tür e-postalara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

AA
Bakanlık Uyardı! Sahte vergi borcu e-postalarına itibar etmeyin!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı vatandaş ve mükellefleri uyararak, işlem ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık Uyardı! Sahte vergi borcu e-postalarına itibar etmeyin!

Bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ile Başkanlığa yapılan başvuru ve şikayetlerden, vatandaşlara ve mükelleflere Başkanlık adına sahte e-posta gönderilerek, vergi borçlarının olduğunun ve ödemeleri için Başkanlığın Dijital Vergi Dairesinin internet sayfasının (https://dijital.gib.gov.tr) kopyalanarak oluşturulan sahte bir siteye yönlendirilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğunun anlaşıldığı bildirildi.

Bakanlık Uyardı! Sahte vergi borcu e-postalarına itibar etmeyin!

Bu şekilde gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

Bakanlık Uyardı! Sahte vergi borcu e-postalarına itibar etmeyin!

Açıklamada, mükelleflerin bu tür sahte e-posta ve internet siteleri nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için işlemlerin ve ödemelerin Başkanlığın resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılmasının önemine işaret edildi.

Bakanlık Uyardı! Sahte vergi borcu e-postalarına itibar etmeyin!

Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirild

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA