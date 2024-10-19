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Haberler Ekonomi Engelli ve eski hükümlü hibe desteği için başvurular devam ediyor

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği için başvurular devam ediyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlülere yönelik bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis edildi.

AA
Engelli ve eski hükümlü hibe desteği için başvurular devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlü vatandaşlara yönelik destekleri sürdürdüklerini belirtti.

"HİBE DESTEKLERİMİZE SON BAŞVURU TARİHİ 6 ARALIK"

Işıkhan, "Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsis ettik. Hibe desteklerimize son başvuru tarihi 6 Aralık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan 103 milyon 436 bin lira kaynağın, 34 milyon 522 bin lirasının 133 eski hükümlü kendi işini kurma projesine 60 milyon 238 bin lirasının 194 engelli kendi işini kurma projesine, 7 milyon 818 bin lirasının 12 engellilere yönelik mesleki eğitim kursu projesine ve 858 bin lirasının da 1 işe ve iş yerine uyum projesine tahsis edildiği bilgisini de paylaştı.

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