Hepsiburada’nın çoğunluk hissesi Kazaklara satılıyor

Elektronik ticaret sitesi Hepsiburada satılıyor. Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi. kz, Hepsiburada'nın hakim hissedarı olacak. Hisseleri Kazakistan ve NASDAQ borsalarında işlem gören Kaspi.kz D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin kurucusu ve hakim hissedarı Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile Hepsiburada'nın yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bağlayıcı bir sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, işlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon dolar. Ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşılma sağlandı. Hisse devrinin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak, 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.