31,5 trilyon lira aktif artış sağlandı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin, bilançoları üzerinde yapılan analizlerde riskli olduğu değerlendirilenlerin izaha davet edileceğini duyurdu. Mehmet Şimşek, enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflere yönelik tarama gerçekleştirdikleri bilgisini vererek, "Enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerin bilançoları üzerinde yapılan analizlerde riskli olduğu değerlendirilenler izaha davet edilecek, izah vermeyenler ile verdikleri izahları yeterli görülmeyenler ise vergi incelemesine sevk edilecek" dedi.

GENEL olarak enflasyon düzeltmesinin, "mali tabloların gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulması" olduğunu anlatan Şimşek, şöyle devam etti; "Yaklaşık 1,7 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi, 2023 yılı sonunda bilançolarını vergisiz şekilde düzeltme imkanı buldu. Bu sayede, 2023 yılı itibarıyla düzeltme öncesi tüm mükelleflerin bilançolarında yer alan aktiflerinin toplamı 17,4 trilyon lira iken düzeltme sonrası 48,9 trilyon liraya çıktı. Böylece, mükelleflerimiz herhangi bir vergi ödemeden 31,5 trilyon lira aktif artışı sağladı."