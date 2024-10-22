İzmir e-ihracatın merkezi olmaya aday

İzmir Ticaret Odası, toplam ihracat içindeki payı giderek yükselen ve 2028' e kadar yüzde 10'a çıkarılması hedeflenen eihracatta İzmirli firmaların aktif yer alması için harekete geçti. Eihracat hizmet paydaşlarıyla İzmirli firmalar arasındaki etkileşimi artırmak ve uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları oluşturma amacıyla düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğinde toplam 345 görüşme gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ülke çapında İzmir'i "e-ticaretin ve eihracatın merkezi" olarak konumlandırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.