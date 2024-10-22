Mobilya sektörü ABD hedefini büyüttü: 100 milyar dolar

Türk mobilya sektörü, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ne günümüzde 300 milyon dolar seviyesinde olan ihracatını 1 milyar dolara çıkarmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago şehrinde 9-11 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek ABD'nin en prestijli mobilya ve tasarım fuarı NeoCon Show'a çıkartma yapmaya hazırlanıyor.

10 YILDA 4 KAT ARTTI

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, NeoCon Show'a Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yaparak desteklerini bir seviye daha yukarı taşımak istediklerini belirtti. Türkiye'nin ABD'ye mobilya ihracatımız son 10 yılda yaklaşık 4 kat artarak 85 milyon dolardan 336 milyon dolara yükseldiğini paylaşan Gürle, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dış ticaret hacmi 2023 yılında 33,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı 100 milyar dolara çıkarma hedefi iki ülke hükümetlerinin karşılıklı görüşmelerinde ortaya konulmuş durumda. Mevcut dış ticaret hacminin 3 katına çıkacağı ortamda Türk mobilya sektörü olarak ABD'ye mobilya ihracatımızın 1 milyar dolara çıkması için çaba gösteriyoruz. NeoCon Show'a katılım bu hedefe ulaşmada itici güç olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin mobilya ihraç fiyatının kilogram ortalama ihraç fiyatının 3,26 dolar olduğunu kaydeden Gürle sözlerini şöyle tamamladı; "Türk mobilya sektörü olarak ABD'ye yüzde 45 daha katma değerli ürün ihraç ediyoruz. ABD'ye mobilya ihracatında ortalama ihraç fiyatımız 4,7 dolar. Bu yönden de ABD pazarı güçlü kasımız. Bu yönümüzü güçlendirecek adımları önümüzdeki yıllarda da atmaya devam edeceğiz."