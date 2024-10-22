Rekor tazeleyen altın 3 bin lirayı gördü

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 2 bin 995 liradan tamamladı. 3 bin liraya çıkan altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 3 bin 8 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 360 liradan satılıyor. Cuma günü 2 bin 722 dolarla rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 731 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesinin yanı sıra Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesine rağmen haftaya karışık bir seyirle başladı. Analistler, bir yandan ABD ve Çin ekonomilerinin gidişatı, diğer yandan Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı için bu hafta Washington'da bir araya geleceğini kaydeden analistler, bu toplantıdan gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.