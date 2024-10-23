Bakan Şimşek’ten ABD’de kritik temaslar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temasları kapsamında G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katıldı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb'in de aralarında olduğu çok sayıda isimle ikili görüşmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da eşlik edeceği ABD temasları dün başladı. Programı kapsamında resmi etkinliklere ve yatırımcı toplantılarına katılarak ikili görüşmeler gerçekleştiren Şimşek, ABD ziyareti boyunca yaklaşık 50 toplantıya iştirak edeceği öğrenildi. Bakan Şimşek, iki gün sürecek G20 toplantılarının ardından Dünya Bankası Kalkınma Komitesi toplantısına katılım sağladı. Şimşek çok sayıda önemli isimle görüşmelerde bulundu.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

ABD Hazine Bakanı Yellen ve Pakistan Maliye Bakanı Aurangzeb ile görüştü. Şimşek, G20 toplantıları kapsamında da diğer mevkidaşlarıyla bir araya gelerek, çok taraflı kalkınma bankalarının başkan ve üst düzey yönetimleriyle de görüştü. Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Asya Kalkınma Bankası Başkan Adayı Masato Kanda, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı Başkanı Nobumitsu Hayashi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Carlo Monticelli, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Al Jasser ve Uluslararası Finans Kurumunun tepe yöneticileriyle toplantılar yaptı. Bakan Şimşek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile de görüştü.

Brookings Enstitüsünün en önemli araştırma merkezlerinden Hutchins Center'da Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı bir sunum yapan Şimşek, Atlantik Konseyi ve Uluslararası Finans Enstitüsünde Türkiye'yi yakından takip eden akademisyenler ve ekonomistlerle toplantı yaptı.

DETAYLI SUNUM YAPTI

ABD temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına katılan Şimşek, BBVA, JP Morgan, BoFA, HSBC, Deutcshe Bank, Standard Chartered, Barclays gibi önde gelen yatırım bankalarıyla geniş katılımlı yatırımcı seminerlerinde bulunarak sunum gerçekleştirdi. Bakan Şimşek, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarıyla da bir araya geldi.