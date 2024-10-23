EGİAD gözünü uzak doğuya çevirdi

TİCARETİN gün geçtikçe daha da küresel bir ortama dönüşmesi, şirketler için dijital dönüşümün önem kazanması gibi faktörlerle, iş süreçlerini optimize etmek ve iş ortaklıklarıyla etkileşimi geliştirmeye hayati önem veren EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, yenilikçi çözümler sunabilmek ve yeni bağlantılara imkân tanımak adına gözünü uzak doğuya çevirdi.

HKTDC-Hong Kong Ticaret ve Geliştirme Konseyi Türkiye temsilcisi Perran Ersu ile iş dünyasını biraraya getiren EGİAD, ekonomik ilişkiler, yatırım ve ticaret olanakları üzerinde durdu.

HONG Kong, savunma ve dış ilişkiler alanında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı, "Tek Ülke, İki Sistem" anlayışı ile yönetilen, ekonomik açıdan serbest pazar ekonomisi kurallarının dünyada en etkin olarak uygulandığı Özel Yönetim Bölgesi niteliği taşımasıyla dikkat çekiyor.