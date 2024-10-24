Endüstriyel vantilatörler Rusya’da dünyaya tanıtıldı

TÜRKİYE'DE ilk kez Denizli'de ileri teknolojiyle üretilen teknoloji radyal fan, blower, MVR, turbo kompresör ve endüstriyel vantilatörler, Rusya Fuarında dünya pazarına tanıtıldı. Denizli'de ileri teknoloji radyal fan, blower, MVR, turbo kompresör ve endüstriyel vantilatörlerinin imalatı, bakım ve onarımlarını yapan Efsan Makina, kimya sektörü proseslerine özel ileri teknoloji ürünlerini Rusya'da düzenlenen fuarda açtığı stantla dünyaya tanıtıyor. Bu yıl 27.'sı düzenlenen KHIMIA 2024 Kimya Sanayi ve Bilim Fuarı'nın Rusya'da Moskova Expo Center'da 19 bin 200 metre kare alanda 13 ülkeden 498 katılımcı yer alıyor.

Fuarda Türkiye ve Denizli'den tek stant açan firmanın kendileri olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Öbke, "KHIMIA 2024, kimyasal üreticileri, hizmet sağlayıcıları, en son ekipman, malzeme ve teknoloji tedarikçileri ve dünyanın dört bir yanından tüketiciler için bir buluşma noktasıdır. Rusya'da bu önemli fuarda ülkemiz ve Denizlili sanayicilerini en iyi şekilde temsil ediyoruz. Bu imalatların yanında fabrikalarda kullanılan büyük fanların, kompresörlerin ve diğer havalandırmayla ilgili makinelerin de bakımlarını onarımlarını her biri alanında yetişmiş uzman ekibimizle yapıyoruz" diye konuştu.