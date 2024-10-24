Kız kardeşlerin hukuk mücadelesi

KORKUNÇ kaza 02 Şubat 2024 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkmıştı. Yangın sırasında platform üzerinde boru bağlantıları yapan işçiler kurtulmak için atlarken yanan köpüklerin içerisine düştü. Vücutlarına yapışan köpük malzemelerle birlikte yanan işçilerin üzerine kepçe operatörü de çamurlu toprak attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, işçiler Ali Baba Gökalp ile Zülfü Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayın ardından iki işçinin eşleri Gülay Yıldız ve Nuray Gökalp isimli iki kız kardeş hukuk savaşı veriyor.

Zülfü Yıldız

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde 2 Şubat 2024 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi'nde dünyaca ünlü bir ısıtma soğutma firmasına ait fabrikanın şantiyesinde yangın çıktı.

FECİ ŞEKİLDE ÖLDÜLER

YANGIN sırasında platform üzerinde boru bağlantısı yapan işçiler, yanan köpüklerin içine düştü. İşçileri kurtarmaya çalışan kepçe operatörü üzerlerine çamurlu toprak attı ancak olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri Ali Baba Gökalp ile Zülfü Yıldız adlı işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında can veren Ali Baba Gökalp ve Zülfü Yıldız'ı toprağa veren kız kardeşler Gülay Yıldız ve Nuray Gökalp, yangındaki sorumluluklarını kabul etmeyen firmalara dava açtı.

OLAYLA ilgili iki bilirkişi raporundan birinde işçilerin tali kusurlu çıkması üzerine şok yaşayan acılı eşler Gülay Yıldız ve Nuray Gökalp, firmanın inşaat işini bir taşerona, o şirketin de başka bir taşerona devrettiğini öğrendi. Firma ve bu şirketlerin olaydaki sorumluluklarını reddetmesi üzerine yargıya başvuran kardeşler, şimdi hem firma hem de iki şirketin kusurlu olduğunu ispatlamaya çalışıyor.

İKİNCİ RAPORDA ŞOK OLDULAR

İKİ işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan hukuk savaşı ise tam bir karmaşıklığa neden oldu. Fabrikanın bir taşeron şirkete inşaat işlerini verdiği ve onunda ikinci bir taşerona verdiği ortaya çıkarken, iki ayrı bilirkişi raporlarının olayı tam bir çıkmaza soktuğu ortaya çıktı. Fabrika hiç bir şekilde sorumluluğu kabul etmezken, ilk bilirkişi raporunda kusursuz olan işçiler, ikinci raporda ise tali kusurlu oldular.