Altın fiyatları yükseldi mi? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 25 Ekim Cuma altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 3 bin 12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 20 bin 470 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybederek 2 bin 732 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceği beklentileri ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.