Bekçi alımı ne zaman olacak? 2024 bekçi alım tarihleri

Bekçi alımına ilişkin detaylar araştırılıyor. 2024 yılında bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı için tarihler belli oldu mu? Bekçi alımı ne zaman olacak? soruları merak ediliyor. İşte 2024 yılı bekçi alımına ilişkin detaylar ve bekçi olma şartları...
2024 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi (PA) bünyesinde yapılacak bekçi alımlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde detaylar haberlerimizde yer alacaktır.
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2024 yılı çarşı ve mahalle bekçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra adaylar başvuru işlemlerini e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.