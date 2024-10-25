Dizi ve film sektörü mercek altında

REKABET Kurulu tarafından aralarında Türkiye'nin bilinen dizi yapım ve dağıtım şirketleri ile dijital pazarlama şirketlerinin de yer aldığı teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Soruşturma çerçevesinde yapım şirketlerinin yerli dizilerin yurt dışına dağıtımına yönelik eylemlerinde "tekel" oluşturarak rekabeti ihlal edip etmedikleri araştırılacak. Rekabet Kurulu, Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinde Med Yapım, Ay Yapım, Madd Entertainment, Merzigo ve Key Networks hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.