Ekipler 32,6 milyar liralık kaçakçılığı önledi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın 9 ayında 32,6 milyar liralık kaçakçılığa geçit vermedi. Bakanlık verilerine göre, ocak-eylül döneminde, gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarında 4 milyar 65 milyon 755 bin liralık araca ve 4 milyar 93 milyon 555 bin liralık "çeşitli eşya"ya el konuldu.

DEĞERLİ MADEN

EKİPLER ayrıca 2 milyar 172 milyon 471 bin liralık değerli madenin de kaçak yollarla ülkeye girmesini engelledi. Bakanlık verilerine göre, ocak-eylül döneminde kaçak alkol, tütün ve uyuşturucu ürünleri de eklendiğinde tüm kalemlerde toplam 32 milyar 561 milyon 135 bin lira değerinde kaçakçılık engellendi. Gümrük muhafaza ekipleri, geçen yıl 23 milyar 73 milyon 790 bin liralık kaçakçılığa engel olmuştu. Yılın 9 ayında ele geçirilen gıda ürünlerinin değeri, 2023 yılının 5,5 katına çıktı. Gümrük muhafaza ekipleri, geçen yıl 28 milyon 40 bin lira değerinde kaçak akaryakıta el koyarken, yılın 9 ayında bu değer 79 milyon 808 bin lirayı buldu.