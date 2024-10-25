Kestelli’nin hedefi 100 bin kadın

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Işınsu Kestelli, 2011'de gittiği hastanede yapılan kontrollerde meme kanseri olduğunu öğrendi. Geç tanı olmasına rağmen moralini yüksek tutarak hastalık sürecini yöneten, bir çocuk annesi Kestelli, gördüğü tedavilerle sağlığına kavuştu. Meme kanserinde erken tanının önemli olduğuna dikkat çekmek isteyen Kestelli, kadınlar için "Annem Kanseri Yendi" kampanyası başlattı. Bu kapsamda TOBB'un da desteğiyle alınan iki adet tam donanımlı TIR içerisine yerleştirilen mamografi cihazıyla kanser taramalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na bağışlandı.

'AMACIMIZ UMUT OLMAK'

Meme kanseriyle ilgili çalışmalara desteğini sürdüren, bununla ilgili yürütülen bilimsel ve sosyal çalışmaların yanında olan Kestelli, 2019'da da İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçılar Birliği'nin katkısıyla alınan 2. tarama TIR'ı İzmirlilerin hizmetine sunan Kestelli, meme kanserinin tespiti için İzmir ve ilçeleri arasında mekik dokuyor. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan ve tedavisi için ulaşılan kadınlar arasında adı 'Kansersavar Başkan' olan Işınsu Kestelli şöyle söyledi: "Gidilebilecek her noktaya gidip mümkün olduğunca fazla kadınımıza dokunmak istiyorum. Amacımız hem farkındalık yaratmak, hem de teşhis konulanlara umut olmak. Bize verilen bu iki TIR sayesinde son 13 yılda 50 binin üzerinde kadın, mamografi cihazıyla kanser taramasından geçirildi."

Kestelli'nin kadınlara umut olmak için başlattığı 'Annem Kanseri Yendi' kampanyasında 50 bin kadına tarama yapıldı.

İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Bu süreçte meme kanseri olduğunu öğrenen birçok kadın da tedavi gördüğünü belirten başkan Kestelli, "Ben geç teşhis nedeniyle kontrole gitmemenin ne kadar yanlış olduğunu anladım. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre meme kanserinin yüzde 11,7 ile tüm yeni tanı konulan kanserler arasında ilk sıraya yükseldiğini görülüyor. Meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığı da bilimsel olarak açık. Göğsümde bir kitle fark ettim, hastanedeki kontrolde çıktı. Aslında benimki gecikmiş bir tanıydı. Kanserin türü çok agresif olmadığı için süreci kolay atlattım" diye konuştu.

SEVİNÇLERİNİ DUYMAK İSTİYORUZ

KANSERİ yendikten sonra ilk iş olarak kadınlar arasında meme kanseri farkındalığını arttırmak için çalışmalara başladığını belirten Kestelli, "Oğlum Ege Kestelli o sırada 10 yaşındaydı. İnternetten açıp bakıyordu. Bu çalışmaya başladığımızda kanseri yenebileceğimizin mesajını vermek istedik. Bir kadına bile dokunabilsek aslında çocukları ve aileleri kurtarmış oluyoruz. Bundan sonraki hedefemiz TIR'larla 100 bin kadına ulaşmak ve çocuklar annem kanseri yendi çığlıklarını duymak" ifadelerini kullandı.