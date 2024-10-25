Tüketici Yasası kabul edildi

Bir süredir gündemde olan 'Tüketici Yasası' Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yatırımların teşviki amacıyla hazırlanan enflasyon düzeltmesine ilişkin yasa, aldatıcı reklamlar, dijital kredi kullanımı ile ilgili de önemli düzenlemeleri kapsıyor. Düzenlemeye, AK Parti'nin önergeleriyle enflasyon düzeltmesine ilişkin maddeler de eklendi. Bu kapsamda yatırımcıya teşviki yer alan maddeyle; enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesi sağlanacak.

SÖZLEŞMELERDE GEÇERLİ

Yapılan etki analizine göre, 2024/2 Geçici vergi döneminde 20 bin 6 mükellef yapılmakta olan yatırımlar hesabını düzeltme işlemine tabi tuttu ve yaklaşık 200 milyar lira enflasyon düzeltmesi karı ortaya çıktı. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 16 milyar lira vergi ertelemesi söz konusu olacak. Tasfiye ve iflas halindeki şirketler ile KİT'ler, geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar-zarar farkının vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna dahil edildi. Tasfiye ve iflas halinde olan toplam mükellef sayısı ise yaklaşık 20 bin. Bu mükelleflere vergisiz enflasyon düzeltmesi yaptırılmasının yaklaşık 2 milyar lira zarar azaltıcı etkisi bulunuyor.

HAKSIZ TİCARET

HAKSIZ ticari uygulamalarda cezalar katlanacak. Bu durumda 3 aya kadar tedbiren durdurma ya da 60 bin ila 600 bin lira arasında idari para cezası verilebilecek. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 600 bin Türk lirasından 6 milyon Türk lirasına kadar uygulanacak. Yasaya aykırı piramit satış sistemini başlayanlar Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanacak. Doğrudan satış sistemi kapsamında mal veya hizmet satın alan tüketici 30 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak.