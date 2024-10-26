Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD’de açıkladı: Asgari ücrete yüzde 25 zam

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD'de yatırımcılara yaptığı açıklamalarda asgari ücret için yüzde verdi. Karahan, yüzde 25 oranındaki asgari ücret artışının enflasyonla uyumlu olacağını belirtti. Başkan Fatih Karahan Washington'da yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi. Karahan'ın görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi. Öte yandan asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tartışmaları devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MÜZAKERELER YAPILIYOR

Şimşek, asgari ücretin belirlenmesinde sendikalar, işverenler ve hükümet arasındaki müzakerelerin önemine dikkat çekerek, tüm tarafların rekabet gücünü koruma konusunda duyarlı davranacağına olan inancını dile getirdi. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) toplantısında Türkiye ekonomisi ve asgari ücret hakkında konuşan Bakan Şimşek, "Asgari ücret, sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belirleniyor. Şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz" dedi. 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanan asgari ücret net 11.402,32.TL olarak açıklamıştı. 2024 yılı için asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapılmış ve asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ara zam beklentileri ise gerçekleşmemişti.