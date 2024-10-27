Asgari ücrete yüzde 28-30 zam yolda

2025 yılı için belirlenecek asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusu gündemde. Aralık ayında belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak asgari ücret için çalışmalar başladı. Ekonomi yönetimi asgari ücret için yüzde 25'lik bir zam üzerinde dururken, AK Parti'de yüzde 28-30 aralığı konuşuluyor. İlgili bakanların konuyu masaya yatırdığı, hem işçi hem de işvereni mağdur etmeyecek, enflasyonu tetiklemeyecek bir oran için etki analizleri yapıldığı bildirildi.AK Parti kaynakları, "Bu oran işçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak" ifadelerini kullandı.

NORMAL SİSTEM SÖZ KONUSU

Emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmeler başladı. Emekli maaş artışlarının normal sistem içinde gerçekleşmesi bekleniyor. 12 bin 500 lira alan en düşük emekli maaşının ise emekliye verilen zam çerçevesinde artırılması değerlendiriliyor.

KARAHAN AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD'de yatırımcılara yaptığı açıklamalarda asgari ücret için yüzde vermişti. Önceki gün yapılan açıklamada Karahan, yüzde 25 oranındaki asgari ücret artışının enflasyonla uyumlu olacağını belirtmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Şimşek, asgari ücretin belirlenmesinde sendikalar, işverenler ve hükümet arasındaki müzakerelerin önemine dikkat çekerek, tüm tarafların rekabet gücünü koruma konusunda duyarlı davranacağına olan inancını dile getirmişti.