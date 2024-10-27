İndirim ayında Türk mağazaları Çin’de olacak

E-ihracatta hedef yükselten Türkiye, 8 milyar kişi sınırını aşan dünya nüfusuna ürün satmak için harekete geçti. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu sene ilk defa kasım ayında Türk mağazaları olarak Çin'de indirim kampanyaları yapacağız. Türkiye'de ise indirimler kasım ayı ile sınırlı kalmayacak, aralık ayına da yayılacak" dedi.

VATANDAŞLARI UYARDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşen E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde "Türkiye'de E-Ticaret ve Perakendenin Geleceği" oturumuna katılan Çevikoğlu, e-ticaret sektörü olarak pandemiden sonra yakalanan ivmenin artarak sürdüğünü ifade etti. Kasım ayında yapılacak 'Efsane Kasım' indirimleri için Bolat, sahte sitelere karşı vatandaşları uyardı.

TEDBİRLER ARTIRILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise çok sayıda kampanya hazırlığı yapılan kasım alışverişlerinde vatandaşların dolandırılmaması için tedbirleri artırdıklarını belirterek "Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız vakit kaybetmeden şikayetlerini bildirirlerse gereği hemen yapılacaktır. Bakanlığımız sürekli aktif olacak" dedi. Bolat, vatandaşların sitenin "domain adresi"nin eşleşip eşleşmediğine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.