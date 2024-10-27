Sağlık turizminde yükseliş yaşanıyor

Türkiye'de son yıllarda giderek artan turistler ülkeye turizm gelirinin üzerinde para kazandırıyor. Sağlık turizminde gelirler de ziyaretçiler de artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dikkate alındığında sağlık turizmi giderek daha fazla yer kaplıyor. Turizm gelirlerinde, son yıllarda daha çok günlük hayatta da denk gelinen, sosyal medyada da sıklıkla karşılaştırmaları yapılan sağlık turizminin yer aldığı ve gelirlerinin arttığı görülüyor. Geliş nedenlerine göre ziyaretçiler içinde "sağlık ve tıbbi nedenler" verisine bakıldığında, 2021 yılında yaşanan kur artışlarıyla "görece" uygun hale gelen Türkiye'deki fiyatlar gerek Avrupa gerek Orta Doğulu turistler için çok popüler bir lokasyon haline geldiği görülüyor.