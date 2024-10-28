Asgari ücret ve emekli maaşına zam kulisi!

Ekonomi yönetimi, asgari ücretin 2025 yılında beklenen enflasyon oranı olan yüzde 25 civarında artırılması gerektiği görüşünde. Eğer yüzde 25 artarsa asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek. AK Parti yönetimindeki hakim görüş ise asgari ücretin yüzde 28-30 civarında artırılması. Yüzde 28-30'luk bir artış durumunda yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükselecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "asgari ücretin hayat standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" diyerek yeni asgari ücretle ilgili sürecin aralık ayında başlatılacağını söylemişti.

EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

EMEKLİ aylıkları ile ilgili olarak ise AK Parti'deki görüş, son altı aylık enflasyon oranındaki artış dışında bir artışın öngörülmediği yönünde. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının da yine son altı aylık artışa tabi tutulacağı ifade ediliyor. Bu yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşmiş, Orta Vadeli Programda (OVP) 2024 sonu enflasyon hedefi, yüzde 41,5 olarak belirlenmişti. Ancak, Merkez Bankasının bu hafta içinde yayınladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 civarında olacağı tahmini yapıldı. OVP'deki tahminin gerçekleşmesi durumunda ise zam oranı yüzde 17 civarında kalacak.