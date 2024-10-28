Çeşme Skal, Dünya Skal Kongresi’ni taçlandırdı

İZMİR'DE düzenlenen 37 ülkeden 200 ü aşkın yabancı ve 187 Türk seçkin turizmcinin katılım gösterdiği SKAL International Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen özel gezi ile Çeşme ve Alaçatının, kültür, gastronomi, doğa, mimari özellikleri turizmcilere tanıtıldı. SKAL üyesi 150 turizmci, öğle yemeğinde Ilıca Hotel & Spa Wellness Resort'ta ağırlandı. Yemekte, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından da zengin bir menü sunuldu. Öğle yemeğine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ilıca Hotel & Spa Wellness Resort'un sahibi Oğuz Özkardeş, SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Başkanı Orhon Atameriç, Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Asbaşkanı Emre Gezgin, bir önceki dönem SKAL Dünya Başkanı Juan Steta, Geçmiş Dönem Skal Dünya Başkanı Mok Singh, SKAL Şeref Üyesi Tekin Ertan, Skal İzmir Asbaşkanı Aydın Tokbaş ve Skal üyeleri katıldı.