“Cumhuriyet ülkemizin ve geleceğimizin güvencesi”

101. yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti'nin önemine vurgu yapan Sivil Toplum Kuruluşu başkanları, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma mesajı verdiler.

"EN DEĞERLİ BAYRAMIMIZ"

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: "Cumhuriyet, Türk Milleti'nin bütün fertleriyle; azimle, çabayla ve üstün bir kararlılıkla İstiklal savaşını kazanarak taçlandırdığı en değerli varlığımızdır, en önemli milli bayramımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş: "Savaşlar ve işgaller görmüş ülkemizin güzel topraklarına bir bahar gibi gelen Cumhuriyet, elbette kolay tesis edilmemiştir. Halkın iradesi ve idaresinden yana olan bu rejim için çok sancılı süreçlerden geçilmiştir. Cumhuriyet'imizin 101. Yıldönümünü kutluyor; Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği bulunan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz: "Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, yılgınlığa düşmeyen, kanının son damlasına kadar mücadele eden bir halkın lideri Atatürk ile bir olmasının sonucunda kurulmuştur. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir."

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten: "Cumhuriyet, destansı bir bağımsızlık zaferi kazanan milletimizin bize en büyük emanetidir. Ülkemiz için bir dönüm noktasını ifade eden bu güzel bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmakta, daha da ileriye taşınmaktadır. Tüm ülkemizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum."

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner: "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı sunar, 101. yaşını kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutlarım."