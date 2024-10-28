Turizmci gelecek sezondan umutlu

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, 2025 sezonunun çok daha iyi geçeceğini, hatta 2019 verilerini yakalayabilecekleri düşündüklerini söyledi. Ekim ayının sonuna geldiğimiz şu günlerde Çeşme'de hala açık olan çok sayıda otel bulunduğuna aktaran Belge, "Sezon, ekonomik sıkıntılardan dolayı çok parlak geçmedi ama çok da kötü değildi. 2023 ile hemen hemen aynıydı. Oysa bizim hedefimiz, 2019'u yakalamak ve üzerine bir şeyler koymaktı. 2019'da 12 ayın ortalamasına baktığımızda muhteşemdi, 12 aylık doluluk ortalaması yüzde 60 gibi bir orana ulaşmıştı. O dönemde otellerimiz yaz sezonunda yüzde 100 doluydu neredeyse. 2024 yaz sezonu 2023 seviyesindeydi, demiştim. 2023'te 12 ayın ortalaması yüzde 40... Aradaki açık makası 2025'te kapatmak için çaba harcayacağız. Tüm zamanların en iyi yılı olan 2019'da sezonun genişliği de çok güzeldi. Ardından pandemi geldi, sonrasında ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere çeşitli sorunlar yaşadık, oranlar geriledi. Şimdiki hedefimiz olan 2025'i yakalamak, hatta geçmek hedefine ulaşmamak için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.