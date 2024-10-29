İklim değişikliği tarımda takvimleri değiştirdi

İKLİM değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar kuraklığa neden olurken yağışlarda görülen dengesizlik ekim ve hasat dönemlerinin 1 aya kadar ileri kaydırılmasına neden oluyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretime etki eden unsurların başında gelen iklim değişikliğinin hem ekim dönemlerini değiştirdiğini hem de verimi etkilediğini bildirdi. İklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar kuraklığa neden olurken yağışlarda görülen dengesizlik üretimi de olumsuz etkiliyor. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı değerlendirmede, başta buğday ve arpa olmak üzere kışlık ürünlerin ekilmeye başladığını söyledi. Bayraktar, sonbaharda sıcaklıklarla birlikte yağışların da öneminin arttığını belirtti.