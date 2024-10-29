İstanbul Havalimanı jet yakıt ihalesini TÜPRAŞ kazandı

İSTANBUL Havalimanı'nın 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtını Tüpraş sağlayacak. İhaleyi kazanan Tüpraş, KAP'a da bildirimde bulundu. Tüpraş, İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandı. Tüpraş'tan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Havalimanı Yakıt Tedarikine ilişkin düzenlenen ihale neticesinde, İstanbul Havalimanı'na 5 yıl süreyle yıllık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandığı şirkete bildirildi. Tüpraş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren satışlara başlanacağını belirtti.