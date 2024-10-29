Savunma sanayiinde stratejik hamle

ALTINAY Savunma Teknolojileri, bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri sermayesinin yüzde 49'una sahip ASELSAN'ın paylarını devraldı. Altınay Savunma Teknolojileri, SAHA EXPO 2024'te büyüme ve genişleme stratejisi kapsamında önemli bir adım atarak bağlı ortaklığı DASAL Havacılık Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 49'unu temsil eden ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait payları devraldı. SAHA EXPO'da ASELSAN standında imzalanan pay devir anlaşması ile Altınay Savunma Teknolojileri, DASAL Havacılık Teknolojileri üzerindeki sahiplik oranını yüzde 100'e yükseltti. Altınay Savunma Teknolojileri'nin sektördeki konumunu güçlendirecek ve yenilikçi çözümler sunarak pazar liderliğini pekiştirecek bu stratejik hamle, uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesinde kritik rol oynayacak.