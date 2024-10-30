Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını açıkladı. Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'a kadar devam edecek. Sonuçlara ilişkin itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım'da sonuçlandırılacak. İtiraz süreci tamamlandıktan sonra kesinleşen puanlara göre oluşacak atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'ya kadar sürecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda seçebilecek. Sonuçlar 23 Kasım'da açıklanacak. Atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecek.