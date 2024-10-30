Ortaköy’de organik pazar bereketi

MANİSA'DA hayata geçen Üretici Pazarı'nda köylülerin tarlalarında ürettikleri organik ürünler sergileniyor. Yuntdağı Ortaköy Mesire alanında açılan Üretici Pazarına Manisalılar yoğun ilgi gösteriyor. Pazarlarda, marketlerde veya mahalle manavlarında gerek pahalı gerekse taze organik olarak bulamayan burada organik ve taze aynı zamanda ucuz ürünleri satın alabiliyor. Şehir merkezinde 30-40 liraya satılan domatesi 10 liraya, organik siyah yöresel üzümü ise 60-70 lira yerine 40 liraya, bölgede üretilen bal veya benzeri tereyağları da şehirdeki mandıralardan 50 lira aşağısına satın almanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar boş olan araçlarının bagajlarını tıka basa doldurarak Manisa'ya geri dönüyor.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Hayata geçirilen 'Üretici Pazarı'ndan dolayı köylü kadınlar memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Pazar kurulmadan önce ürünleri satmak için 30-40 kilometre yo gittiklerini ifade eden üreticiler bu kurulan Pazar ile şehir merkezindeki insanların buraya geldiğine vurgu yaparak, "Biz ürünlerimizi Manisa şehir merkezine götürürken şimdi Manisalıların bizlere gelmesi bizi çok hem manen hem de ekonomik olarak çok mutlu kılıyor. Öncelikle ürünlerimizi yerinde taze taze satıyor olmanın ayrıca sevinci taşıyoruz. Yuntdağı bölgesindeki üreticilerde bu pazara olan ilginin çoğalması için ne yapılması gerekiyor o yöntemi sürdürmeyi devam ettireceğiz" ifadelerinde bulundular